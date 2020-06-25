Украинцев предупредили о возможных задержках выплаты пенсий

Такое заявление сделал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

Речь идет о жителях Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей, где паводки привели к серьезным разрушениям в том числе и дорог, поэтому сейчас нет возможности доставить деньги получателям.

Доставку пенсий и почты обещают восстановить, как только спадет уровень воды в реках, и удасться возобновить движение по автодорогам.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится Львовской области. Там уж часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым что-то можно доставить", - заявил он.

Как известно, от стихии пострадали жители Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей.

На Ивано-Франковщине на территории 15 районов подтоплены 7 тыс. 022 жилых домов. Нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом Верховинского района.

В Черновицкой области подтоплены 7 административных районов: Вижницкий, Путильский, Кицманский, Новоселицкий, Глибоцкий, Сторожинецкий, Герцаевский.

Повреждено 12 км дорог и 14 мостов. Затруднено автотранспортное сообщение с 6 населенными пунктами.

Во Львовской области в 11 населенных пунктах Стрыйского, Жидачевского, Старосамборского районов подтоплены 103 жилых дома.

Тем временем, пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий. На выплаты 24 июня направлено 1,3 млрд грн.

По последним данным на финансирование пенсий июня уже выделено 37,6 грн.

Отметим, с 1 июля пенсии украинцев должны вырасти в связи с повышением прожиточного минимума. Сейчас украинские пенсионеры получают от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля выплаты составят от 1712 до 17 120 грн.

Добавим также,что в результате предыдужей индексации был произведен перерасчет пенсий 9,9 млн украинцев. Размер выплат был повышен только 8,36 млн украинцам.

В пресс-службе фонда также подчеркнули, что средний размер повышения пенсий составил почти 260 гривен.

Напомним, повышение пенсий отменяется, МВФ поставил Украине новое условие: что будет с выплатами.

Как сообщала Politeka, украинцам повысят пенсии, в Кабмине рассказали, чего ждать, все детали.

Также Politeka писала, что пенсии украинцам пересчитают уже с 1 июля, названы новые суммы и подробности.