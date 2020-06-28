Пенсионный фонд планирует значительно сократить льготные пенсии из-за нехватки денег

Как сообщает Politeka.net, слова представителей ПФУ приводит издание "Gazeta.ua".

В 2021 году Кабмин решил запустить новвую пенсионную реформу, в рамках которой планируют перейти на накопительную систему. В процессе чиновники задумали значительно уменьшить количество льготных пенсий, получатели которых имеют право выходить на заслуженный отдых раньше срока. Вполне возможно, что выплаты для льготчиков совсем отменят.

Кроме того, правительство собирается ввести повышенный тариф единого социального взноса для украинцев, работающих по спискам льготных категорий профессий. Планируют убрать пенсии за выслугу лет, такие останутся у считанных единиц.

Не будут назначать пенсии за выслугу лет, такие выплаты останутся у узкого круга лиц. Дело в том, что их выплачивают из государственного бюджета, а денег в нем не хватает.

Уменьшить расходы собираются, повысив пенсионный возраст и необходимый стаж для женщин. Так С 2021 украинкам для выхода на пенсию необходимо будет отработать минимум 28 лет, при этом каждый год цифра будет увеличиваться, пока не достигнет 35 лет к 2028 году.

Напомним, украинцам пересчитают пенсии и другие выплаты, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, Индексация выплат на 11%: украинцы остались без денег, в Пенсионном фонде назвали причину.

Также Politeka писала, что массовая задержка пенсий, украинцев предупредили, кто не получит деньги в срок.