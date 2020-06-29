Доллар ослаб, НБУ предупредил о новом развороте курса валют: чего ждать сразу после выходных

Курс валют в Украине 29 июня сойдет с ума окончательно, застывшие доллар и евро будут изводить нервы граждан.

Доллар сегодня на межбанке будет стоить 2670,02 за стодолларовую купюру. А уже во вторник цена рухнет до 2669,22 гривны.

Евро же наоборот, решит использовать выходные, чтобы резко взлететь: сегодня придется за сто евро заплатить 2991,22 гривны, а уже во вторник цена подскочит до 2995 гривен.

«Вас никто не кинул!»: над Донецком подняли флаг Украины, в ООС показали впечатляющие кадры

В воскресенье, 28 июня, украинские волонтеры решили оригинально поздравить сограждан, проживающих на неподконтрольной территории Донбасса, с праздником.

Так, ко Дню Конституции Украины волонтеры решили запустить флаг нашей страны на неподконтрольную Киеву территорию. Делалось это неподалеку от линии разграничения. Уточним, что это уже не первый раз, когда флаг Украины запускают на Донбасс, однако сегодня целью было поздравить сограждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированной территории.

Волонтеры сперва размотали пятнадцати метровый флаг, после этого закрепили его и запустили в небо.

Отмена пенсий в Украине: Пенсионный фонд принял жесткое решение, кого оставят без денег

Пенсионный фонд планирует значительно сократить льготные пенсии из-за нехватки денег.

В 2021 году Кабмин решил запустить новвую пенсионную реформу, в рамках которой планируют перейти на накопительную систему. В процессе чиновники задумали значительно уменьшить количество льготных пенсий, получатели которых имеют право выходить на заслуженный отдых раньше срока. Вполне возможно, что выплаты для льготчиков совсем отменят.

Напомним, украинцам пересчитают пенсии и другие выплаты, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, Индексация выплат на 11%: украинцы остались без денег, в Пенсионном фонде назвали причину.

Также Politeka писала, что массовая задержка пенсий, украинцев предупредили, кто не получит деньги в срок.