Украинские чиновники предупредили о том, что в ближайшие дни будет повышен прожиточный минимум, а за ним все остальные социальные выплаты

Об этом сообщает «Главком».

Так, с первого июля будет размер прожиточного минимума повысится до 2197 гривен. Это потянет за собой повышение ряда социальных выплат.

В частности, прожиточный минимум на одного человека будет составлять 2118 гривен. Для детей до шести лет – 1859 гривен. Для детей от шести до 18 лет – 2318 гривен.

Трудоспособные лица будут получать 2197 гривен, а лица, утратившие трудоспособность – 1712 гривен.

Размер минимальной зарплаты останется прежним – 4723 гривны. Он будет на этом уровне до конца года.

Вместе с тем, с первого июля повысят и минимальную пенсию – она будет составлять 1712 гривен.

Также поднимется и размер алиментов: для детей до шести лет – 929,50 гривен: для детей от шести и до 18 лет – 1159 гривен.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает повышение выплат украинцам.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц" № 646, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Размер социальной помощи на детей, над которыми опекунство будет увеличен с 1 июля 2020 года.

Выплаты вырастут с 2 до 2,5 прожиточного минимума, а выплаты на детей с инвалидностью - до 3,5.

Напомним, выплаты украинцам взлетят с 1 июля, кто и сколько денег получит.

Как сообщала Politeka, доплаты украинцам продлили, в Кабмине назвали суммы и кого коснется.

Также Politeka писала, что с выплатами пенсий будут проблемы, в Кабмине решили признаться: к чему готовиться украинцам.