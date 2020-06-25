Не все украинцы могут похвастаться повышенными выплатами

Не всем пенсионерам повезло во время последней индексации выплат

Об этом пишет издание Пенсионный курьер.

Как известно, в 2020 году перерасчет пенсий состоялся на два месяца позже, чем обычно. Но не всем льготникам повысили выплаты.

К замглавы пенсионного обеспечения ПФУ обратился украинец и поинтересовался, почему с мая ему не повысили выплату на 11%, как обещали ранее.

"Моя пенсия 1638 грн. С 1 мая ее должны были поднять на 11%, но не подняли. Почему?", - задался он вопросом.

В ПФУ заявили, что мужчина неправильно понял информацию об индексации пенсий.

"Вы получаете пенсию в минимальном размере. На 11% поднимается не минимальная пенсия, а средняя заработная плата, с которой исчисляется пенсия. Я думаю, что у Вас пенсия, которая исчисляется из заработка, совсем небольшая. Ее перечислили в новом коэффициента, но все равно из-за маленькой зарплаты размер Вашей пенсии не достигает минимального. Поэтому Вам надо немного подождать: с 1 июля Ваша пенсия вырастет до 1712 грн", - озвучила все нюансы Галина Мастюгина.

В Пенсионном фонде также сообщили, что в целом был произведен перерасчет пенсий 9,9 млн украинцев. Размер выплат был повышен только 8,36 млн украинцам.

В пресс-службе фонда также подчеркнули, что средний размер повышения пенсий составил почти 260 гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцам будут выплачивать по две или три пенсии. Главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве западных стран.

С уже начисленной зарплаты на индивидуальный пенсионный счет сотрудника будет переводиться минимум 1% (по желанию работника процент может быть увеличен), а работодатель обязан будет перечислять на тот же счет 2% начисленной зарплаты.

Авторы документа исходили из того, что в 2021 году процент обязательных отчислений будет составлять 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.

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