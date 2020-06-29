Курс валют в Украине 29 июня сойдет с ума окончательно, застывшие доллар и евро будут изводить нервы граждан



Как передает Politeka со ссылкой на данные Национального банка, доллар сегодня на межбанке будет стоить 2670,02 за стодолларовую купюру. А уже во вторник цена рухнет до 2669,22 гривны.

Евро же наоборот, решит использовать выходные, чтобы резко взлететь: сегодня придется за сто евро заплатить 2991,22 гривны, а уже во вторник цена подскочит до 2995 гривен.

По данным регулятора, к средине прошлого рабочего дня доллар обвалился до 26,6937 гривны за доллар. Однако потом резко выровнял позиции, почти достигнув отметки к утру.

При этом российский рубль сегодня можно будет купить по курсу 3,847 гривны за 10 рублей.

Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют стабильный курс доллара на предстоящей неделе, однако не исключены различные внешние факторы.

Так, учитывая положение и ситуацию валютного рынка, можно сделать прогноз, что позиции гривны будут в относительном спокойствии.

По словам аналитика Олега Пендзина, доллар будет стоить 26,5-27 гривен.

А вот Александр Охрименко обратил внимание на влияние автоимпортеров на ситуацию в обменниках.

"Если автоимпортеры продолжат покупать валюту, плюс к ним подключатся другие поставщики зарубежных товаров, то не исключаю, что в начале июля тренд качнется в сторону девальвации гривни до 27 грн/доллар", - отметил эксперт.

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели".

Также Politeka писала про рекордный обвал экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году.