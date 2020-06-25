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Долар завдасть підступний удар, Нацбанк відновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 25 червня задасть підступного удару по гривні, долар несподівано прорветься вгору після затяжного падіння.

Про це повідомляється в прогнозі Національного банку.

Так, долар стодоларова купюра підскочить аж на 4,31 гривню. На відміну від нього, євро навпаки, подешевшає на 5,52 гривні.

Курс валют на 25 червня:

100 доларів – 2665,09 гривень

100 євро – 3006,75 гривень

Нова біда мчить на Україну слідом за потопом: термінове заяву ДСНС, кому загрожує небезпека

Поки Прикарпаття потерпає від масштабної повені і викликаних ним руйнувань, стало відомо про нову біду, яка може обрушитися на Україну

Про це стало відомо з повідомлення прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, на сході України і ще у двох областях 25-27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку! 25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Тим часом рятувальники продовжують надавати допомогу мешканцям заходу України, де в результаті інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод спостерігається підтоплення автодоріг та домогосподарств.

Наразі відомо про трьох жертв повені, ще одна людина пропала без вісті. Ситуація оцінюється як критична.

Гроші українців під загрозою, НБУ виніс суворий вердикт дев'яти банкам: що потрібно знати

НБУ виявив, що дев'ять українських банків, з яких два – державні, можуть мати потребу в капіталі і ризики платоспроможності.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, розміщеному на офіційному сайті Національного банку України.

В НБУ уточнили, що найбільшому ризику зараз, в період кризи, піддаються фінустанови, що мають значну концентрацію корпоративних кредитів, і банки, які працюють виключно в сегменті кредитування фізосіб.

Нагадаємо, НБУ попередив про інфляцію, ціни і курс валют вдарять по кишенях українців: що потрібно знати.

Як повідомляла Politeka, долар рекордно обвалиться, топ-економіст озвучив новий курс і дату: "Буде все гірше і гірше".

Також Politeka писала, що НБУ попередив українців про нові жорсткі правила грошових переказів: що буде з тарифами.