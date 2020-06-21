В Украине все банки должны оповещать своих клиентов об изменении тарифов на денежные переводы не позже чем за 30 дней

О новых правилах финучреждения и украинцев информирует Национальный банк Украины, пишет ubr.ua

Сообщается, что по действующему законодательству о платежных системах и переводе денег, банк обязан предупреждать клиентов об изменениях тарифов за 30 дней, иначе он нарушает их права. Как известно, сами банки не всегда придерживаются таких правил.

Отмечается, что для оповещения банк может использовать любые каналы связи: сообщение в мессенджере, мобильном приложении, телефонные звонки или разместить соответствующую информацию на своем сайте.

"Если же банки изменили тариф без предупреждения, то клиентам необходимо прислать письменную жалоба на имя руководства банка и дождаться официального ответа", - говорится в публикации.

Если меры не будут предприняты, то нужно обратится в НБУ.

В Нацбанке обращают внимание, что после жалобы обычно банки соглашаются отложить повышение тарифов и вернуть списанную комиссию.

Ранее мы сообщали, национальный банк Украины с 3 июня 2020 года ввел в оборот монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят 10-гривневые банкноты.

Со среды, 3 июня, банки могут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Изначально в обращение вводится более пяти миллионов монет номиналом 10 гривен. Их уже распределили между подразделениями НБУ в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Хмельницком.

Напомним, у гривны серьезные проблемы, НБУ снова вмешался в курс валют: что будет с долларом в июне.

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку резко поднимут, Кабмин поразил украинцев решением: "ради кредита МВФ".

Также Politeka писала, что монета в 10 гривен введена в оборот: будут ли старые купюры принимать в магазинах, заявление Нацбанка.