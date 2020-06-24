НБУ обнаружил, что девять украинских банков, из которых два – государственные, могут иметь потребность в капитале и риски платежеспособности

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, размещенном на официальном сайте Национального банка Украины.

В результате проведения стресс-тестов 26 украинских банков в девяти из них были выявлены проблемы. Совокупно на них приходится около 30% всего банковского рынка Украины (семь частных банков – 5%, два государственные банки – 25%).

Как пояснили в НБУ, это те же учреждения, которые имели отрицательные результаты стресс-тестирования и в прошлом году, однако не предприняли достаточных мер для решения накопившихся проблем.

Совокупная потребность в капитале девяти проблемных банков в течение одного года может составить 10,3 млрд грн. Однако, по данным НБУ, это значительно меньше по сравнению с оценками стресс-теста 2019 года.

В НБУ уточнили, что наибольшему риску сейчас, в период кризиса, подвергаются финучреждения, имеющие значительную концентрацию корпоративных кредитов, и банки, которые работают исключительно в сегменте кредитования физлиц.

Напомним, Национальный банк Украины на четверг, 25 июня, установил официальный курс валют на уровне 26,65 гривен за доллар США. Гривна после четырех дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Андрей Шевчишин утверждает, что пока резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит.

"Вероятно, в ближайшее время гривна останется в текущем диапазоне – 26,5-26,75 гривни за доллар. НБУ будет активнее выкупать избыточную ликвидность при подходе курса к уровню 26,5 гривни за доллар", – спрогнозировал эксперт.

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