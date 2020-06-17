Доллар вскоре обвалится из-за растущего бюджетного дефицита в США и процессов деглобализации

Об этом заявил бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч, который считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону, пишет CNBC.

Согласно прогнозу, доллар может рухнуть на 35 процентов по отношению к другим основным валютам уже в 2021-2022 годах.

По словам аналитика, низкий уровень сбережений у населения и дефицит платежного баланса стали слишком большими вызовами для экономики США на фоне пандемии.

«Эти проблемы будут становиться все хуже и хуже в связи с ростом бюджетного дефицита в грядущие годы», — отметил он.

«Одновременно Америка отворачивается от глобализации и сосредоточилась на том, чтобы оградить себя от остального мира. Это смертельная комбинация», — подчеркнул эксперт.

Аналитик опасается, что в США может повториться стагфляции 1970-х — ситуация, когда экономическая стагнация и рост безработицы сочетаются с инфляцией.

Отметим, Национальный банк Украины 16 июня ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 11 копеек — с 26,7303 грн/$ до 26,844 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем).

При этом на межбанковском валютном рынке 16 июня доллар в покупке и в продаже, по сравнению с первым банковским днем этой недели, вырос на 1 копейку.

Напомним, ранее был обнародован прогноз Международного валютного фонда относительно экономики Украины. Среди прочего там говорится, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов. Впереди еще на 4 транша. Всего МВФ выделил Украине 5 млрд долларов. Многие аналитики прогнозируют, что получение денег МВФ скажется на курсе доллара в нашей стране.

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