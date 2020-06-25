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Доллар нанесет коварный удар, Нацбанк обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 25 июня задаст коварного удара по гривне, доллар неожиданно прорвется вверх после затяжного падения.

Об этом сообщается в прогнозе Национального банка.

Так, доллар стодолларовая купюра подскочит аж на 4,31 гривну. В отличие от него, евро наоборот, подешевеет на 5,52 гривны.

Курс валют на 25 июня:

100 долларов – 2665,09 гривен

100 евро – 3006,75 гривен

Новая беда несется на Украину следом за потопом: срочное заявление ГСЧС, кому угрожает опасность

Пока Прикарпатье страдает от масштабного наводнения и вызванных им разрушений, стало известно о новой беде, которая может обрушиться на Украину

Об этом стало известно из сообщения пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на востоке Украины и еще в двух областях 25-27 июня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности! 25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Тем временем спасатели продолжают оказывать помощь жителям запада Украины, где в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств.

Сейчас известно о трех жертвах наводнения, еще один человек пропал без вести. Ситуация оценивается, как критическая.

Деньги украинцев под угрозой, НБУ вынес суровый вердикт девяти банкам: что нужно знать

НБУ обнаружил, что девять украинских банков, из которых два – государственные, могут иметь потребность в капитале и риски платежеспособности.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, размещенном на официальном сайте Национального банка Украины.

В НБУ уточнили, что наибольшему риску сейчас, в период кризиса, подвергаются финучреждения, имеющие значительную концентрацию корпоративных кредитов, и банки, которые работают исключительно в сегменте кредитования физлиц.

Напомним, НБУ предупредил об инфляции, цены и курс валют ударят по карманам украинцев: что нужно знать.

Как сообщала Politeka, доллар рекордно обвалится, топ-экономист озвучил новый курс и дату: "Будет все хуже и хуже".

Также Politeka писала, что НБУ предупредил украинцев о новых жестких правилах денежных переводов: что будет с тарифами.