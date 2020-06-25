Курс валют в Украине 25 июня задаст коварного удара по гривне, доллар неожиданно прорвется вверх после затяжного падения

Об этом сообщается в прогнозе Национального банка, передает Politeka.

Так, доллар стодолларовая купюра подскочит аж на 4,31 гривну. В отличие от него, евро наоборот, подешевеет на 5,52 гривны.

Курс валют на 25 июня:

100 долларов – 2665,09 гривен

100 евро – 3006,75 гривен

В Национальном банке уточняют, что к средине прошлого дня доллар просел до 26,642 гривны, однако потом начал новое давление на гривну.

В то же время десять российских рублей сегодня можно будет купить за 3,8708 гривны.

Как сообщалось ранее, национальный банк Украины на четверг, 25 июня, установил официальный курс валют на уровне 26,65 гривен за доллар США. Гривна после четырех дней укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Валютный рынок остается вялым без активного спроса со стороны покупателей. Об этом рассказал аналитик Андрей Шевчишин. Предложение валюты на рынке, по его словам, вызвано также закрытием квартала и накоплением ликвидности для оплаты налоговых выплат.

Участники рынка пытаются "переварить" итоги размещения ОВГЗ 23 июня, по которым Минфину удалось снизить доходность годовых облигаций ниже 10%, и при этом удалось привлечь свыше 6,2 млн гривен.

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