В Национальном банке предупредили украинцев о росте инфляции, которая ударит по карманам граждан

Об этом, как передает Politeka, рассказал глава национального регулятора Яков Смолий.

По словам чиновника, инфляция будет расти в умеренном темпе, параллельно со стабилизацией спроса потребителей на товары первой необходимости. Привычный «удар» инфляции был изменен благодаря карантину и новому спросу потребителей. Но ее рост все равно будет заметен.

«После нескольких месяцев пребывания на низких отметках инфляция будет расти умеренными темпами. Но вероятно, она будет возвращаться в целевой диапазон дольше, чем прогнозировалось», - отметил он.

Уточним, что на сегодняшний день уровень инфляции в Украине составляет 1,7%, хотя раньше эксперты прогнозировали скачок до 4-6%.

До этого мы писали, что украинцев предупредили о подорожании доллара и евро.

Так, эксперт Андрей Шевчишин прогнозируют, до к 20 июня гривна будет в районе 26,9 грн за один "вечнозеленый".

Более того, нынешняя неделя для гривны будет неудачной, утверждает эксперт. Одной из причин этого является сокращение ВВП Украины на 8,2% (на полпроцента меньше, чем в апреле этого года).

Иностранные партнеры Украины также прогнозируют, что внешний долг страны на фоне эпидемии увеличится, и будет составлять до 93% от ВВП Украины. К примеру, в прошлом году показатель был в районе 78,8%.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных

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