Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку Ковальову в "Сватах", пролила світло на те, яким буде сьомий сезон серіалу

Зірка поспілкувалася з фанатами в прямому ефірі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

За словами Кошмал, на радість фанатів, ніхто із зірок, незважаючи на чутки, не втік зі зйомок і все улюблені артисти, включаючи і її, залишилися. Нагадаємо, робота почалася в лютому, але її перервали через карантин. З цієї ж причини перенесена і прем'єра. За попередніми даними, серіал вийде 19 квітня 2021 року.

«Буде сьомий сезон? Ну, напевно, буде. Якщо все дуже сильно цього захочуть, то він буде. Я думаю, що всі цього хочуть. І творці хочуть. І ми хочемо. Всі актори дуже люблять цей проект. Ніхто від цього проекту не відмовлявся. Ніхто з цього проекту не йшов, тому в сьомому сезоні будуть всі ваші улюблені артисти», - заявила Кошмал.

За словами Ганни, в новому сезоні буде 12 серій. Зірка засмутила фанатів тим, що ці епізоди стануть останніми.

«Абсолютно всі артисти порадують вас новою історією. А от коли він вийде, я поки точно сказати не можу. Ось коли дознімемо, тоді буде відома дата релізу. Поки що її немає. Буде 12 серій в «Сватах-7». Чесне слово. Сьомий сезон буде останнім», — зазначила Кошмал.

Раніше ми повідомляли, Кошмал заговорила про зміну зовнішності і про болючою процедурою. Актриса роздумує про те, щоб зробити собі тату.

"Існує стереотип, що тату - це масивний і часто агресивний малюнок на тілі. Але це звичайно ж не так. 🤨 Раніше мені завжди здавалося, що я і тату - речі несумісні🤔 Вгадайте, рішилась я на це?)", - поділилася зірка в Instagram.

Користувачі неоднозначно поставилися до ідеї Анни: багато хто став її просити "не псувати тіло".

Нагадаємо, що Анна Кошмал задерла кофту і показала ідеальні вигини в корсеті: "Будь завжди такий".

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