Звезда «Сватов», украинская актриса Анна Кошмал решила развлечь себя на карантине, устроив прямой эфир с актрисой Владой Дедковой

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала вместе с подружкой, передает Politeka.net. Актриса решила удивить своих поклонников еще одним своим талантом. Красотки решили приготовить томатный суп в прямом эфире. Многие поклонники готовили блюдо вместе с ними.

На фото девушки демонстрируют уже приготовленное блюдо. Перед ними красовались две тарелочки с супом. У них в руках красуются рюмки.

«Ещё один кулинарный прямой эфир позади. Нам с Владой доставляет массу удовольствия готовить вместе с вами, смеяться и отвечать на ваши вопросы», - отметила Анна.

За несколько часов фото Кошмал собрало более 22 тысяч лайков. В комментариях девушкам оставили множество комплиментов.

«Аня и Влада спасибо вам за такой жизненный, атмосферный и классный прямой эфир. Очень вас люблю!», «С вами можно шеф поваром стать!», «Ммм прям слюнки текут», «Водку пьёте?», «Красотки). Анют ты лучше всех», «Анна вы очень красивая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал показала, как держит форму на карантине. Девушка рассказала, что занималась йогой, а также носила корсет.

Напомним, что Анна Кошмал спустила косуху и засветила соблазнительные места: "Ну, хороша же!".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал оторвалась с подружками, яркие кадры: "Девочки такие девочки".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал без белья посветила формами в пикантной позе: "красоту не спрячешь".