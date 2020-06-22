25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, популярная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", обдумывает, делать ли ей тату

Как передает Politeka.net, актриса поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, а также планами по поводу украшения своего тела.

Кошмал позировала в тату-студии рядом с мастером, от которой, по ее словам, просто в восторге. В легком и коротеньком черном платье с цветочным принтом, с распущенными волосами и минимумом косметики, Аня была похожа на озорную школьницу. Правда, судя по подписи, актриса со всей серьезностью отнеслась к затее, несмотря на бунтарский вид.

Кошмал призналась, что хотела бы себе "воздушное" тату, но так и не раскрыла полностью детали: осталось загадкой, дошла ли она до конца или передумала?

"Существует стереотип, что тату - это массивный и часто агрессивный рисунок на теле. Но это конечно же не так. 🤨 Раньше мне всегда казалось, что я и тату - вещи несовместимые🤔 но когда я познакомилась с @marryyytattooo была поражена ее тонким индивидуальным подходом к каждому, кто желает на всю жизнь запечатлеть на своём теле что-то особенное, интимное или сокровенное😍 Угадайте, решилась ли я на это?))🤫 И как вы относитесь к таким легким и воздушным тату?♾✨", - поделилась звезда.

Мнение пользователей разделилось. Одни поддержали Аню в ее стремлении выделяться, а другие вспомнили запреты из Библии.

"Неужели?)))) 😄очень интересно🥰"

"Вообще к тату отношусь отрицательно, а уж на девушках так тем более!!! Но это моё мнение"

"Аня, лучше не делай, твое решение, конечно"

"Тату дело каждого, но мне кажется, не надо портить тело, каким бы ни был рисунок."

"Думаю решилась, но не стоит делать этого. В старости будут морщины, и тату будет не очень красиво выглядеть, к чему портить кожу..."

"Не надо, девочка, не надо... Пожалуйста! Представьте, что Вы не встречались с ней, не восхищались... 🙏🤗"

"😍мне кажется ты решилась. Отношусь положительно, сама даже хочу)"

"Анюта😍😍Дуже сподіваюсь, що Ви на це зважилися! Вам дуже личитиме🔥а ще - це неймовірні емоції під час процесу і після нього щодня🐞"

Напомним, что Анна Кошмал задрала кофту и показала идеальные изгибы в корсете: "Будь всегда такой".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал с роскошной подружкой развлеклись в прямом эфире: «Слюнки текут».