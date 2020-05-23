25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени Ковалевой в "Сватах", обрадовалсь встрече с подругами после долгой изоляции

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с коллегами по спектаклю "Верные жены".

Счастливая Анна, с минимумом косметики, показала себя в свитере бутылочного цвета, весенней дутой курточке горчичного оттенка и бежевых штанах. Девушка стояла между двух подружек, которых мило обняла за плечи. Хохотушки не скрывали эмоций на фото, улыбаясь во все 32.

Не только долгожданная встреча с подругами осчастливила актрису. Оказывается, у нее уже 500 тысяч подписчиков в Инстаграм, чем она поспешила похвастаться.

"500k🙊🎉 Как здорово, что за эти пару месяцев мы познакомились с вами ближе и объединялись хорошими делами и настроением💪🏼❤️ Я очень признательна вам за внимание, доверие и тепло, которые вы несёте☀️ Ещё один праздник - первая (не виртуальная, а настоящая) репетиция спектакля #ВерныеЖены 🎭 #comingsoon🔜 Огромная радость встретиться с любимой командой @teart_agency, коллегами и подруженьками🤩 #сплошнойпраздник 🥳", - поделилась Кошмал в подписи.

За несколько минут тысячи поклонников отреагировали "сердечками" на пост Анны, не скупясь в комплиментах.

"Фотки супер!!! 👍👍😍😍"

"Обожаю тебя 😍😍❤️❤️ ты лучшая 🔥"

"Яка мила😍Вітаю!❤️ Люблю тебе 💋"

"Девочки- Такие Девочки)))😘😉"

"ура, ты заслужила!🎉"

"Наконец-то!"

Ранее мы сообщали, дерзкая Кошмал задрала кофту прямо на улице. Примечательно, что под верхней одеждой у нее оказался корсет телесного цвета.

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