Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку Ковалеву в "Сватах", пролила свет на то, каким будет седьмой сезон сериала

Звезда пообщалась с фанатами в прямом эфире в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам Кошмал, на радость фанатов, никто из звезд, несмотря на слухи, не сбежал со съемок и все любимые артисты, включая и ее, остались. Напомним, работа началась в феврале, но ее прервали из-за карантина. По этой же причине перенесена и премьера. По предварительным данным, сериал выйдет 19 апреля 2021 года.

«Будет ли седьмой сезон? Ну, наверное, будет. Если все очень сильно этого захотят, то он будет. Я думаю, что все этого хотят. И создатели хотят. И мы хотим. Все актеры очень любят этот проект. Никто от этого проекта не отказывался. Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты», - заявила Кошмал.

По словам Анны, в новом сезоне будет 12 серий. Звезда огорчила фанатов тем, что эти эпизоды станут последними.

«Абсолютно все артисты порадуют вас новой историей. А вот когда он выйдет, я сказать пока точно не могу. Вот когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет. Будет 12 серий в «Сватах-7». Честное слово. Седьмой сезон будет последним», — отметила Кошмал.

Ранее мы сообщали, Кошмал заговорила об изменении внешности и о болезненной процедуре. Актриса раздумывает о том, чтобы сделать себе тату.

"Существует стереотип, что тату - это массивный и часто агрессивный рисунок на теле. Но это конечно же не так. 🤨 Раньше мне всегда казалось, что я и тату - вещи несовместимые🤔 Угадайте, решилась ли я на это?)", - поделилась звезда в Инстаграм.

Пользователи неоднозначно отнеслись к затее Анны: многие стали ее просить "не портить тело".

Напомним, что Анна Кошмал задрала кофту и показала идеальные изгибы в корсете: "Будь всегда такой".

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