Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя и рассказала, как сохранить форму

На фото Анна позирует в джинсах и толстовке, которую задрала, демонстрируя под ней корсет. Девушка стояла на улице и смотрела в бок от камеры. Кошмал пожаловалась на то, что был карантин и нужно как-то сохранять свою форму. Она для этого занималась йогой, но этого оказалось недостаточно. Звезда рассказала о корсете, который помогает ей держать себя в тонусе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все понемногу выходят из карантина и я скоро вернусь на съемочную площадку. Нужно быть в хорошей форме.

Эти 2 месяца мне в этом помогала йога. Но моя спина решила, что этого недостаточно.

Иногда я могу простоять на кухне около 4-5 часов в день, печь печенье для вас и готовить завтрак\обед для семьи + стандартная уборка + ношу своего 16 килограммового сыночка. Можете себе представить эту ежедневную нагрузку на спину? Я думаю можете", - написала Кошмал.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков за 20 минут и написали множество комментариев:

"Фото супер", "Анечка желаю вам быстрейшего выздоровления спины, Будьте здоровы", "Солнышко мое дорогое. Без тебя принцессы жизнь так скучна", "А Вы родили сына?", "Фигура супер", "Будь всегда такой красивой", "Жду очень 7-й сезон "Сватов"".

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