Известная модель Эмили Ратаковски соблазнила обнаженным телом

На фото Ратаковски позирует в одних черных трусиках. Эмили прикрыла руками свою грудь и стояла у стенки с распущенными волосами. Фотография получилась горячей и возбуждающей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Ратаковски уже стояла полностью в нижнем белье. Красавица опустила руки вниз, чтобы продемонстрировать свою идеальную фигуру и у нее это полностью получилось.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и оставили фото без комментариев, но так и хочется сказать: "Ух, какая".

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски похвасталась жарким отдыхом в крошечном бикини.

В этот раз звезда не постеснялась сверкнуть худой фигурой в крошечном белоснежном купальнике едва ли прикрывающем достоинства звезды.

Девушка решила позагорать на пляже в привычном естественном виде - Эмили является любительницей беречь свою кожу и активно ухаживает за волосами, критикуя других моделей за их любовь к частым укладками и - как следствие - раннюю потерю волос.

Сообщалось, что модель Эмили Ратаковски решила порадовать поклонников безупречным телом в одном пиджаке.

«Больше от моего мужа из дому», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ратаковски позирует в одном пиджаке, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, Ратаковски в кружевном боди выставила напоказ свою пышную "душу"

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