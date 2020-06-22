25-річна українська актриса Анна Кошмал, популярна за роллю Жені Ковальової в серіалі "Свати", обмірковує, чи зробити їй тату

Як передає Politeka.net, актриса поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, а також планами з приводу зміни свого тіла.

Кошмал позувала в тату-студії поруч з майстром, від якої, за її словами, просто в захваті. У легкій і коротенькій чорній сукні з квітковим принтом, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики, Аня була схожа на пустотливу школярку. Правда, судячи з підпису, актриса з усією серйозністю поставилися до ідеї, незважаючи на бунтарський вигляд.

Кошмал зізналася, що хотіла б собі "повітряне" тату, але так і не розкрила повністю деталі: залишилося загадкою, чи дійшла вона до кінця або передумала?

"Існує стереотип, що тату - це масивний і часто агресивний малюнок на тілі. Але це звичайно ж не так. 🤨 Раніше мені завжди здавалося, що я і тату - речі несумісні🤔 але коли я познайомилася з @marryyytattooo була вражена її тонким індивідуальним підходом до кожного, хто бажає на все життя зберегти на своєму тілі щось особливе, інтимне чи таємне😍 Вгадайте, ризикнула я на це?))🤫 І як ви ставитеся до таких легких і повітряних тату?♾✨", - поділилася зірка.

Думки користувачів розділилися. Одні підтримали Аню в її прагненні виділятися, а інші згадали заборони з Біблії.

"Невже?)))) 😄дуже цікаво🥰"

"Взагалі до тату ставлюся негативно, а вже на дівчатах так тим більше!!! Але це моя думка"

"Аня, краще не роби, твоє рішення, звичайно"

"Тату справа кожного, але мені здається, не треба псувати тіло, яким би не був малюнок."

"Думаю зважилася, але не варто робити цього. В старості будуть зморшки, і тату буде не дуже красиво виглядати, навіщо псувати шкіру..."

"Не треба, дівчинко, не треба... будь ласка! Уявіть, що Ви не зустрічалися з нею, не захоплювалися... 🙏🤗"

"😍мені здається ти зважилася. Ставлюся позитивно, навіть сама хочу)"

"Анюта😍😍Дуже сподіваюсь, що Ви на це зважилися! Вам дуже личитиме🔥а ще - це неймовірні емоції під час процесу і після нього щодня🐞"

Нагадаємо, що Анна Кошмал задерла кофту і показала ідеальні вигини в корсеті: "Будь завжди такий".

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