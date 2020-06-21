25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, популярная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", наконец, показала своего супруга

Как передает Politeka.net, звезда поделилась фото в своем микроблоге в Инстаграм и приурочила его ко Дню отца. В кадре предстал высокий и широкоплечий парень в темных шортах и светлом реглане с длинными рукавами. На шее у него сидел ребенок в кофте с капюшоном. Кошмал, очевидно, запечатлела своего мужа и сыночка, когда шла позади них.

Судя по экстерьеру, семья прогуливалась по пустынной аллее в парке или сквере.

"#FathersDay ❤️", - лаконично подписала актриса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Красавчик❤️🔥"

"Какая же милая картинка 😍❤️❤️"

"Очень красиво😍"

"Аня, приятно, что делитесь с нами самым сокровенным - фото ваших близких 👍😍с праздником🙌🤗"

"Ооо господи!!!!!! Милашки!) 💕"

"Ми ми ми😍🤗"

"Какая милая фотка👍👍👍"

Ранее Кошмал на День матери показала своего малыша. К слову, Мише (так зовут ее сына) в июне должно исполниться два годика.

Актриса покривлялась с мальчиком на камеру. Они будто бы "прилипли" к стеклу - в таком виде, с распластавшимися забавными рожицами, их и засняли.

"МАМА - самое теплое слово на свете👩‍👦✨ Всех мамочек поздравляю с этим замечательным статусом❤️🤱🏼 Пусть наши дети пробуждают и воспитывают в нас все самое лучшее🌻👶🏻 #мойангелочек 💋 #mothersday ☀️", - подписала домашнее фото Аня.

"Это Аня уже родила ? Или я чего-то не понимаю )" - "уже сыну года два наверное😅"; "Красивые мама сын"; "Какая милота😻 С праздником! ❤️", - отреагировали ее поклонники.

Напомним, что Анна Кошмал задрала кофту и показала идеальные изгибы в корсете: "Будь всегда такой".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал с роскошной подружкой развлеклись в прямом эфире: «Слюнки текут».