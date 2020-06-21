25-річна українська актриса Анна Кошмал, популярна роллю Жені Ковальової в серіалі "Свати", нарешті, показала свого чоловіка

Як передає Politeka.net, зірка поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram й приурочила його до Дня батька. В кадрі з'явився високий і широкоплечий молодик у темних шортах і світлому реглані з довгими рукавами. На шиї у нього сиділа дитина в кофті з капюшоном. Кошмал, очевидно, сфотографувала свого чоловіка і синочка, коли йшла позаду них.

Судячи з екстер'єру, сім'я прогулювалася по безлюдній алеї в парку чи сквері.

"#FathersDay ❤️", - лаконічно підписала актриса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Красунчик❤️🔥"

"Яка мила картинка 😍❤️❤️"

"Дуже красиво😍"

"Аня, приємно, що ділитесь з нами найпотаємнішим - фото ваших близьких 👍😍зі святом🙌🤗"

"Тов господи!!!!!! Милашки!) 💕"

"Мі мі мі😍🤗"

"Яка мила фотка👍👍👍"

Раніше Кошмал на День матері показала свого малюка. До речі, Міші (так звуть її сина) в червні мало виповнитися два рочки.

Актриса покривлялася з хлопчиком на камеру. Вони ніби "прилипли" до скла - в такому вигляді, з кумедними пичками, їх і зняли.

"МАМА - натепліше слово на світі👩‍👦✨ Всіх матусь вітаю з цим чудовим статусом❤️🤱🏼 Нехай наші діти пробуджують і виховують в нас все найкраще🌻👶🏻 #мойангелочек 💋 #mothersday ☀️", - підписала домашнє фото Аня.😄😄😄

"Це Аня вже народила ? Або я чогось не розумію )" - "вже синові два роки напевно😅"; "Гарні мама син"; "Яка милота😻 Зі святом! ❤️", - відреагували її шанувальники.

Нагадаємо, що Анна Кошмал задерла кофту і показала ідеальні вигини в корсеті: "Будь завжди такий".

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