Актриса популярного сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась приятными моментами отдыха
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала роскошный кадр на своей странице в Instagram.
Началось лето, уже пора загорать, и многие выкладывают в соцсетях фотографии с отдыха, несмотря на карантин. Так и Анна Кошмал показала снимок, сделанный на берегу моря. Она позирует в легком платье с телефоном в руках и смотрит куда-то вдаль. Можно заметить, что на актрисе нет бюстгальтера.
На заднем плане видно море, уходящее в горизонт. Сама Анна Кошмал находится в окружении столов, судя по всему, в каком-то заведении. Впрочем, кроме нее других людей в кадре нет.
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Пользователи социальной сети восхитились нежным образом Анны Кошмал и оставили много приятных комментариев:
"Круто! В солнечные дни хорошо проводить время на улице😍"; "Невероятная 🙈❤️"; "Очень красивая фотография. И морееее какое красивое 🌊 🌊🌊 Красота"; "Милашка"; "Ваууу😻какая красивая фотография 😻"; "Какой красивый вид😍😍😍"; "Анечка, красавица, ты самая лучшая, солнечная, улыбчивая, прекрасная девушка, обожаю тебя платье шикарное причёска классная фото чудесное улыбка тебе очень идёт Анюта! 😘🤗❤️😍👏👍".
Напомним, что Анна Кошмал задрала кофту и показала идеальные изгибы в корсете: "Будь всегда такой".
Также Politeka писала, что Анна Кошмал с роскошной подружкой развлеклись в прямом эфире: «Слюнки текут».
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