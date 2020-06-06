Відома американська модель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку Ратаковскі позує на пляжі в одному купальнику і кепці, боком на камеру. Завдяки цьому в кадр потрапила неймовірно тонка талія зірки, а також її значні форми.
А на іншому знімку Ратаковскі позує вже на пляжі, лежачи на піску. Як можна помітити, модель зняла бюстгальтер, виставивши напоказ ідеальне тіло. Також можна помітити подружок знаменитості, які йдуть розслаблятися.
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Незважаючи на це, шанувальники знаменитості залишилися безмовні, адже знімки Ратаковскі викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, відома модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася спокусливим кадром з прогулянки.
у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому їла випічку і пила каву. В руках красуня тримала якийсь неймовірний десерт, схожий на печиво. Вона не змогла стриматися і почала їсти його прямо на вулиці. Варто відзначити, що Ратаковски, відома відвертими фотосесіями, вирішила і тут не залишитися осторонь. Вона пограла мовою, уявляючи, що солодкий десерт - це щось зовсім інше.
«Як гаряче!», - написали в коментарях до фото.
Нагадаємо, що Ратаковскі в мінібікіні безсоромно підсмажила "булочки" на розкішному байку: "Дівчинка бомба".
Також Politeka писала, що Ратаковскі в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковскі безсоромно роздяглася прямо на пляжі: "Скинь інше".