Відома американська модель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку Ратаковскі позує на пляжі в одному купальнику і кепці, боком на камеру. Завдяки цьому в кадр потрапила неймовірно тонка талія зірки, а також її значні форми.

А на іншому знімку Ратаковскі позує вже на пляжі, лежачи на піску. Як можна помітити, модель зняла бюстгальтер, виставивши напоказ ідеальне тіло. Також можна помітити подружок знаменитості, які йдуть розслаблятися.

Незважаючи на це, шанувальники знаменитості залишилися безмовні, адже знімки Ратаковскі викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася спокусливим кадром з прогулянки.

у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому їла випічку і пила каву. В руках красуня тримала якийсь неймовірний десерт, схожий на печиво. Вона не змогла стриматися і почала їсти його прямо на вулиці. Варто відзначити, що Ратаковски, відома відвертими фотосесіями, вирішила і тут не залишитися осторонь. Вона пограла мовою, уявляючи, що солодкий десерт - це щось зовсім інше.

«Як гаряче!», - написали в коментарях до фото.

Нагадаємо, що Ратаковскі в мінібікіні безсоромно підсмажила "булочки" на розкішному байку: "Дівчинка бомба".

Також Politeka писала, що Ратаковскі в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковскі безсоромно роздяглася прямо на пляжі: "Скинь інше".