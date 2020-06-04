Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала лишнее во время отдыха на побережье

Эмили славится своим непростым характером и любовью демонстрировать достоинства в самых смелых образах. При этом девушка также с легкостью показывает фигуру совсем без белья, этот раз не стал исключением. Молодая знаменитость сверкнула на пляже загорелыми формами, едва ли прикрывшись кепкой, сообщает Politeka.net.

Так, блестящая фигура девушки не оставляет равнодушными никого, поэтому фанаты массово принялись комментировать увиденный кадр, на котором Эмили позировала без лифчика, намеренно спустив купалник к бедрам. Стройная талия звезды идеально сочеталась с ее упругими формами, едва ли прикрытыми панамкой с леопардовым принтом. При этом фанаты отметили, что для идеального загара девушке надо "сбросить остальное".

Отметим, девушка любит разные модели купальников, однако старается не акцентировать на них внимание, подчеркивая свою красоту едстественными образами и часто без белья вовсе.

До этого Эмили позировала на массивном байке в коротенькой майке болотного оттенка и светлом белье в горошек. Дополнила свой довольно домашний и дерзкий образ девушка лишь светлыми кроссовками.

Хотя лица звезды частично не видно из-за распущенных волос, выглядела она вполне естественно и ярко одновременно:

«Адски хороша 👼», «Счастливое велосипедное сиденье», «Бог благословил», «Обоже, какие булочки😂😂😂», «🍑🍑Ох, ты такая смелая🍑🍑», «Хороший Харли Дэвидсон 😂😂🔥🔥🔥», «Крутой выстрел, девочка просто бомба 👍», «Я люблю тебя, ты такая великолепная», «Ух ты, этот байк идеален !!! Продолжай, дорогая Эмили !!!».

Отметим, девушка славится своей любовью к жаркому отдыху, поэтому совсем не стесняется своего стройного тела, а точнее, демонстрировать его в весьма смелых образах. Эмили старается делиться не только постановочными кадрами из модельных съемок, но еще и домашними фото, сделанным во время ее развлечений. Не смотря на то, что девушка замужем, это не мешает ей постоянно мелькать в провокационных бикини.

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