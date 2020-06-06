Известная американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников и сверкнула безупречными формами на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке Ратаковски позирует на пляже в одном купальнике и кепке, боком на камеру. Благодаря этому в кадр попала невероятно тонкая талия звезды, а также ее внушительные формы.

А на другом снимке Ратаковски позирует уже на пляже, лежа на песке. Как можно заметить, модель сняла бюстгальтер, выставив напоказ идеальное тело. Также можно заметить подружек знаменитости, которые идут расслабляться.

Несмотря на это, поклонники знаменитости остались безмолвны, ведь снимки Ратаковски выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась соблазнительным кадром с прогулки.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором ела выпечку и пила кофе. В руках красотка держала какой-то невероятный десерт, похожий на печенье. Она не смогла сдержаться и начала есть его прямо на улице. Стоит отметить, что Ратаковски, известная откровенными фотосессиями, решила и тут не остаться в стороне. Она поиграла языком, представляя, что сладкий десерт- это что-то совсем другое.

«Как горячо!», - написали в комментариях к фото.

Напомним, что Ратаковски в мини-бикини бесстыдно поджарила "булочки" на роскошном байке: "Девочка бомба".

Также Politeka писала, что Ратаковски в одних ниточках вместо купальника потрясла прелестями на пляже: "Сладкая малышка".

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски бесстыдно разделась прямо на пляже: "Сбрось остальное".