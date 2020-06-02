Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала необычный отдых, развлекаясь на байке без штанов

Эмили любит привлекать внимание своим идеальным видом, которым так гордится. Модель очень любит себя, поэтому каждый день активно отдыхает, посещает салоны красоты и хвастается своей фигурой. Стройная красотка в этот раз позировала на байке без штанов, показав во всей красе свои формы, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз Эмили позировала на массивном байке в коротенькой майке болотного оттенка и светлом белье в горошек. Дополнила свой довольно домашний и дерзкий образ девушка лишь светлыми кроссовками.

Хотя лица звезды частично не видно из-за распущенных волос, выглядела она вполне естественно и ярко одновременно:

«Адски хороша 👼», «Счастливое велосипедное сиденье», «Бог благословил», «Обоже, какие булочки😂😂😂», «🍑🍑Ох, ты такая смелая🍑🍑», «Хороший Харли Дэвидсон 😂😂🔥🔥🔥», «Крутой выстрел, девочка просто бомба 👍», «Я люблю тебя, ты такая великолепная», «Ух ты, этот байк идеален !!! Продолжай, дорогая Эмили !!!».

Отметим, девушка славится своей любовью к жаркому отдыху, поэтому совсем не стесняется своего стройного тела, а точнее, демонстрировать его в весьма смелых образах. Эмили старается делиться не только постановочными кадрами из модельных съемок, но еще и домашними фото, сделанным во время ее развлечений. Не смотря на то, что девушка замужем, это не мешает ей постоянно мелькать в провокационных бикини.

Ранее девушка сверкнула идеальным телом в черном купальнике с множеством мелких завязочек и бантиков. При этом Эмили позировала без макияжа и лишних украшений, демонстрируя естественную красоту и идеальную кожу за которой так любит ухаживать. Ратаковски покорила фанатов, которые были восхищены новым теплым фото:

«Ты такая яркая дива❤️❤️❤️», «Já vi esse bikine 👀👀👀 lindo fico em vc», «Красота девушки может потрясать и сейчас именно такой случай», «💜 о боже, это так удивительно», «Я люблю тебя 😍», «Очень шикарная девушка, но купальник скоро соскользнет», «Твои прелести так и поют🎶👱🏻♀️🥂», «Ты просто потрясающая».

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