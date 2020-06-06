Известная модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась соблазнительным кадром с прогулки

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором ела выпечку и пила кофе, сообщает Politeka.net. В руках красотка держала какой-то невероятный десерт, похожий на печенье. Она не смогла сдержаться и начала есть его прямо на улице. Стоит отметить, что Ратаковски, известная откровенными фотосессиями, решила и тут не остаться в стороне. Она поиграла языком, представляя, что сладкий десерт- это что-то совсем другое.

«Как горячо!», - написали в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски любит отдыхать, поэтому в ее Инстаграм много фото с пляжа и отдыха. Красотка часто появляется в разных купальниках, которые едва прикрывают ее пышные формы. Отметим, что модель не стесняется демонстрировать миру свою природную красоту.

Так, недавно Ратаковски сверкнула идеальными изгибами в леопардовом купальнике. Модель стояла на пляже и дразнила окружающих оголенной пятой точкой.

Кроме этого, недавно Ратаковски сфотографировалась лежа возле бассейна в очень откровенном купальнике. Купальный костюм едва прикрыл грудь модели, а микро трусики не смогли ничего прикрыть.

Напомним, что Ратаковски в мини-бикини бесстыдно поджарила "булочки" на роскошном байке: "Девочка бомба".

Также Politeka писала, что Ратаковски в одних ниточках вместо купальника потрясла прелестями на пляже: "Сладкая малышка".

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски бесстыдно разделась прямо на пляже: "Сбрось остальное".