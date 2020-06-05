Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала лишнее во время отдыха на пляже в синем бикини

Эмили любит активный отдых, поэтому на ее странице в Инстаграм можно увидеть множество снимков с пляжа в самых разных образах. В соцсети в этот раз девушка представила весьма пикантный кадр в невероятно крошечном бикини синего цвета, сообщает Politeka.net.

Девушка предстала в необычном бикини, которое совсем не скрывало ее упругие формы и невероятно стройную фигуру. Эмили позировала безо всяких укладок и яркого макияжа, так как бережет кожу:

«Почувствовал себя принцессой благодаря @princessbermuda ✨ нам здесь очень понравилось», - написала Ратаковски.

Поклонники тут же отреагировали:

«@zahrahstocks у тебя такой же тип телосложения, как и у нее», «Какая ты крошечка❤️», «Ох, миловидный персик🍑🍑🍑», «Жарко очень красиво, сладкая малышка», «Почему вы даже носите купальный костюм, удивительно. Мы видели все, что у вас есть. Ах да, вы продаете это, реклама ... 🙈🙉🙊», «Выходи за меня ? Если хочешь, мне все равно», «Я люблю тебя ❤️».

До этого мы сообщали, что блестящая фигура девушки не оставляет равнодушными никого, поэтому фанаты массово принялись комментировать увиденный кадр, на котором Эмили позировала без лифчика, намеренно спустив купалник к бедрам.

Стройная талия звезды идеально сочеталась с ее упругими формами, едва ли прикрытыми панамкой с леопардовым принтом. При этом фанаты отметили, что для идеального загара девушке надо "сбросить остальное".

Отметим, девушка любит разные модели купальников, однако старается не акцентировать на них внимание, подчеркивая свою красоту едстественными образами и часто без белья вовсе.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини