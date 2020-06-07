В таку не можна не закохатися

Популярна співачка Тетяна Котова, яка раніше співала в групі «ВІА-Гра», показала свою неймовірну фігуру

У себе в Instagram дівчина опублікувала архівний літній кадр, передає Politeka.net. Красуня з'явилася в розкішній хвилястій сукні рожевого кольору. Вона сперлася на стіну будинку, спокусливо вигнувшись і задерши плаття. Дівчина оголила свої стрункі ніжки, отлягла сукнею апетитні стегна і засвітила частину пишних грудей. Пікантності образу додало розпущене волосся, яке просто звело з розуму чоловіків.

«Я не вірю в тотальні розлучення після карантину. Адже сильна любов може загладити ті дрібні непорозуміння, які виникають під час спільного життя», - заявила співачка, підкресливши, що розуміння і підтримка здатні вирішити багато питань.

За годину її фото зібрало більше 3 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ви дуже гарна», «Зірка», «Королівське фото», «Я бажаю, щоб доля привела тебе до мене, тому що Бог послав тебе до мене, що означає, що я вже мертвий і я на небесах», «Ух, яка красуня, просто супер», «Ніжки від вух», «Такі гарні очі я ні в кого не бачив», «Дуже жіночна», «Ідеальна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Котова в одних трусиках і красивій кофті демонструвала ідеальну фігуру. Співачка спокусливо дивилася в кадр, розбурхуючи фантазію шанувальників.

Нагадаємо, що фігуриста Тетяна Котова забула, що вийшла без білизни і задерла ногу: "Гаряче!".

Також Politeka писала, що Тетяна Котова зняла сорочку, посвітивши найпотаємнішим: "Народжена для любові".

А ще Politeka повідомляла, що Тетяна Котова без штанів влаштувала гарячу фотосесію на кухонному столі: "Так, дитинко!".