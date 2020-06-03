Популярна співачка Тетяна Котова, яка раніше співала в «Віа Грі», похвалилася нереальною фігурою

У себе в Instagram вона опублікувала дуже спокусливі знімки, показавши свою фігуру у всій красі, передає Politeka.net. Красуня була в одних трусиках, а зверху вона одягла коротку кофту з великими рукавами. Зірка знімала себе з різних ракурсів, демонструючи ідеальну фігуру – пружні сідниці і плоский животик.

«А давайте проведемо ефір, але не просто побалакаємо, а на тему мого харчування, догляду за шкірою і стрункої фігури», - запропонувала Котова своїм шанувальникам.

Варто відзначити, що її фани бурхливо відреагували на пропозицію, адже красуні справді є, що розповісти. В свої 34 роки вона виглядає приголомшливо, а її фігурі може позаздрити будь-яка дівчина. До речі, колега Котової, екс-Nikita Анастасія Кумейко не пройшла повз і залишила лайк під фото.

«Господи, яка ж красива Жінка», «Дуже красиво», «Дуже гарна фігура!», «Досить людей до інфаркту доводити)», «Можна просто тіло без гаджетів», «Ідеал», «Ти ідеальний ангел, я зроблю все, щоб ти стала моєю», «Дівчина мрія», - пишуть користувачі мережі.

Раніше Тетяна також ділилася фотографією, на якій постала в білому топі і трусиках. На цьому знімку також можна у всій красі розгледіти достоїнства її фігури.

Нагадаємо, що фігуриста Тетяна Котова забула, що вийшла без білизни і задерла ногу: "Гаряче!".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова погралася полуничкою в мереживах: "Любов з першого погляду".

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