В такую нельзя не влюбиться

Популярная певица Татьяна Котова, которая раньше пела в группе «ВИА Гра», показала свою невероятную фигуру

У себя в Инстаграм девушка опубликовала архивный летний кадр, передает Politeka.net. Красотка предстала в роскошном струящемся платье розового цвета. Она облокотилась на стену дома, соблазнительно выгнувшись и задрав платье. Девушка оголила свои стройные ножки, обтянула платьем аппетитные бедра и засветила часть пышной груди. Пикантности образу добавили распущенные волосы, которые просто свели мужчин с ума.

«Я не верю в тотальные разводы после карантина. Ведь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни», - заявила певица, подчеркнув, что понимание и поддержка способны решить многие вопросы.

За час ее фото собрало больше 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вы очень красивая», «Звезда», «Королевское фото», «Я желаю, чтобы судьба привела тебя ко мне, потому что Бог послал тебя ко мне, что означает, что я уже мертв и я на небесах», «Ух, какая красотка, просто супер», «Ножки от ушей», «Такие красивые глаза я ни у кого не видел», «Очень женственная», «Идеальная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Котова в одних трусиках и красивой кофте демонстрировала идеальную фигуру. Певица соблазнительно смотрела в кадр, будоража фантазию поклонников.

Напомним, что фигуристая Татьяна Котова забыла, что вышла без белья и задрала ногу: "Жарко!".

Также Politeka писала, что Татьяна Котова сняла рубашку, посветив самым сокровенным: "Рождена для любви".

А еще Politeka сообщала, что Татьяна Котова без штанов устроила жаркую фотосессию на кухонном столе: "Да, детка!".