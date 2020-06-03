Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в жаркому ракурсі і розповіла домашні поради

На фото Котова сидить в піжамі на кухонних меблів і показує свої ноги, які залишилися без штанів, зате в шкарпетках. Красуня відвела погляд від камери і посміхалася для фото. Тетяна розсунула ноги, а руки поклала між ними, щоб нічого не засвітити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо б мені хтось раніше дав ці побутові поради, то я давно б полегшила собі життя. Тому хочу поділитися з вами цими домашніми інсайтами", - написала Котова.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Хороший список корисних порад", "Не п'ю кави, точніше не люблю) Матрац міняю кожні півроку, заморожую овочі так швидше готувати))", "Щодо речей у готелі не знав,спасибі )". "Більше спеки, Танюш", "Так, дитинко".

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тетяна Котова похвалилася нереальною фігурою.

Красуня була в одних трусиках, а зверху вона одягла коротку кофту з великими рукавами. Зірка знімала себе з різних ракурсів, демонструючи ідеальну фігуру – пружні сідниці і плоский животик.

«А давайте проведемо ефір, але не просто побалакаємо, а на тему мого харчування, догляду за шкірою і стрункої фігури», - запропонувала Котова своїм шанувальникам.

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