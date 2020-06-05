Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала свіжий гарячий образ

На фото Котова позує в сорочці і нижньому напівпрозорому мереживній білизні. Красуня стала в профіль і показала подкачанную п'яту точку, а також пишні груди. Тетяна посміхалася на камеру і взялася однією рукою за волосся, а другій тримала жовту троянду. Про це пише Politeka.net з ссылкоой на сторінку знаменитості.

"Кожна може реалізуватися і бути щасливою незалежно від наявності чоловік або сім'ї. Так, це може здатися диким тим, у кого є діти, чоловік і ... в загальному-то все. Так, це не значить, що всі жінки, які мають чоловіка, нереалізовані. Але! Я ніколи не виставляю особисте життя напоказ, мої успіхи, як і невдачі, не проплачують папіки, я не спала з продюсерами, у мене взагалі вже давно немає продюсера, і я навіть зустрічалася з хлопцями молодше мене...", - написала Котова.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Така красуня, пост дуже цікавий )))", "Ми народжені для любові, як Адам і Єва", "Які мудрі слова, зараз нормальних мужиків не залишилося", "Думаю це справа не повинна хвилювати оточуючих, є чоловік чи ні це тільки стосується самої дівчини", "Важливо бути щасливою!) Немає ніяких загальних правил... А бути щасливими в парі це вже бонус просто і велика удача,як на мене!)".

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