Відома співачка, модель Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", вміє показати себе у всій красі

Красуня кожен раз у своєму Instagram вражає неймовірною красою, пише Politeka.net.

На одному з останніх знімків знаменитість постала, коли сиділа на стільці в гарячій позі. Зірка одягла коротку білу сукню з глибоким декольте Співачка спустила її з плеча, похвалившись шовковистою шкірою.

Акценту декольте додавали тонкі ланцюжки з кулонами.

Модель закинула розкішне волосся набік і подивилася в камеру. Її макіяж був зроблений з акцентом на очі.

Артистка грайливо закинула ногу на стілець, ледь не засвітивши найінтимніше.

В пості красуня нагадала, що сьогодні - перший день літа.

"І нехай нам буде тепло, світло і радісно! ☀️ Це новий етап у нашому житті, проведімо його гаряче! 🔥 Пропоную написати свої публічні обіцянки під цим постом, що саме кожен хоче встигнути за літо", - написала артистка.

За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"у мене в планах влітку відпочити з сім'єю на море!😃 А Вам бажаю творчих успіхів!😊", "Ось які фото треба робити, супер, це натхнення", "Шалено красива!", "Вау, красуня😍", "Яка чудова фотосесія ☺️", "Ти дуже талановита співачка, стежу за тобою з групи "Віа Гра" дуже люблю твої пісні, вони мені завжди піднімають настрій, чекаю нових пісень і довгоочікуваного сольного концерту 😁😍❤️💖💋", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тетяна Котова позувала в одному бюстгальтері, бретельки якого спустила на плечей. Зірка вигнулась вперед і продемонструвала красу максимально близько.

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