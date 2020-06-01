Відома співачка, модель Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", вміє показати себе у всій красі 

Красуня кожен раз у своєму Instagram вражає неймовірною красою, пише Politeka.net.

На одному з останніх знімків знаменитість постала, коли сиділа на стільці в гарячій позі. Зірка одягла коротку білу сукню з глибоким декольте Співачка спустила її з плеча, похвалившись шовковистою шкірою. 

Акценту декольте додавали тонкі ланцюжки з кулонами. 

Модель закинула розкішне волосся набік і подивилася в камеру. Її макіяж був зроблений з акцентом на очі. 

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Артистка грайливо закинула ногу на стілець, ледь не засвітивши найінтимніше. 

В пості красуня нагадала, що сьогодні - перший день літа. 

"І нехай нам буде тепло, світло і радісно! ☀️ Це новий етап у нашому житті, проведімо його гаряче! 🔥 Пропоную написати свої публічні обіцянки під цим постом, що саме кожен хоче встигнути за літо", - написала артистка. 

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🌸🌺🌼 Как бы то ни было, сегодня ЛЕТО! И пусть нам будет тепло, светло и радостно! ☀️ Это новый этап в нашей жизни, давайте проведём его жарко! 🔥 Предлагаю написать свои публичные обещания под этим постом, что именно каждый хочет успеть за лето. Чтобы потом никому не было грустно от сочинения «Как я провёл лето» 🍌🍓🍓🍌 ⠀ Я обещаю выпустить новую песню и создать ещё один новый бренд! Вот такие амбициозные планы 💪🏻 А ты?

A post shared by ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova) on

За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів. 

"у мене в планах влітку відпочити з сім'єю на море!😃 А Вам бажаю творчих успіхів!😊", "Ось які фото треба робити, супер, це натхнення", "Шалено красива!", "Вау, красуня😍", "Яка чудова фотосесія ☺️", "Ти дуже талановита співачка, стежу за тобою з групи "Віа Гра" дуже люблю твої пісні, вони мені завжди піднімають настрій, чекаю нових пісень і довгоочікуваного сольного концерту 😁😍❤️💖💋",  - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Тетяна Котова позувала в одному бюстгальтері, бретельки якого спустила на плечей. Зірка вигнулась вперед і продемонструвала красу максимально близько. 

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