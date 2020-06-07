Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі в серіалі «Свати», поділилася новим спокусливим кадром

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото з нової зйомки, передає Politeka.net. Дівчина постала в дуже незвичному образі фатальної красуні. На ній було надіто розкішне чорне плаття, яке дуже дорого виглядало. Дівчина дивилася в кадр і посміхалася. Її волосся було зібране, що додало фото особливої елегантності.

«Бажаю Вам всього найкращого», - підписала актриса знімок.

За 40 хвилин фото актриси зібрало понад 10 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати її новий образ і природну красу.

«Вау», «Ти красуня», «Ти завжди щаслива», «Гарна», «Твій імідж тішить моє око», «Анютка яка ти гарна дуже давно не було твоїх фото, немає чим милуватися. Ти така жіночна, граціозна, дуже класна, залишайся такою», «Яка ж ви чудова!», «Красуня. Улюблена моя актриса», «Ганнуся, ви як завжди найкрасивіша», «Ви гарна, як місяць і як сонце ви ніжна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал досить часто підігріває інтерес до своєї персони гарячими образами. Нещодавно вона поділилася спокусливим знімком, на якому постала в білих штанях, топі тілесного кольору і довгій сорочці.

Нагадаємо, що Анна Кошмал задерла кофту і показала ідеальні вигини в корсеті: "Будь завжди такою".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал з розкішною подружкою розважилися у прямому ефірі: «Слинки течуть».

А ще Politeka повідомляла, що відірвалася з подружками, яскраві кадри: "Дівчатка такі дівчатка".