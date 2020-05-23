25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової у "Сватах", зраділа зустрічі з подругами після довгої ізоляції

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з колегами по спектаклю "Вірні дружини".

Щаслива Анна, з мінімумом косметики, показала себе в светрі пляшкового кольору, весняній дутій куртці гірчичного відтінку і бежевих штанях. Дівчина стояла між двох подружок, яких мило обняла за плечі. Реготухи не приховували емоцій на фото, посміхаючись у всі 32.

Не тільки довгоочікувана зустріч з подругами ощасливила актрису. Виявляється, у неї вже 500 тисяч фоловерів в Instagram, чим вона поспішила похвалитися.

"500k🙊🎉 Як здорово, що за ці пару місяців ми познайомилися з вами ближче і об'єднувалися добрими справами і настроєм💪🏼❤️ Я дуже вдячна вам за увагу, довіру і тепло, які ви несете☀️ Ще одне свято - перша (не віртуальна, а справжня) репетиція вистави #ВерныеЖены 🎭 #comingsoon🔜 Величезна радість зустрітися з улюбленою командою @teart_agency, колегами і подруженьками🤩 #сплошнойпраздник 🥳", - поділилася Кошмал в підписі.

За кілька хвилин тисячі шанувальників відреагували "сердечками" на пост Анни, не скуплячись на компліменти.

"Фотки супер!!! 👍👍😍😍"

"Обожнюю тебе 😍😍❤️❤️ ти найкраща 🔥"

"Яка мила😍Вітаю!❤️ Люблю тебе 💋"

"Дівчата - Такі Дівчата)))😘😉"

"ура, ти заслужила!🎉"

"Нарешті!"

Раніше ми повідомляли, зухвала Кошмал задерла кофту прямо на вулиці. Примітно, що під верхнім одягом у неї виявився корсет тілесного кольору.

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