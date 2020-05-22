Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе і розповіла, як зберегти форму

На фото Ганна позує в джинсах і толстовці, яку задерла, демонструючи під нею корсет. Дівчина стояла на вулиці і дивилася в бік від камери. Кошмал поскаржилася на те, що був карантин і потрібно якось зберігати свою форму. Вона для цього займалася йогою, але цього виявилося недостатньо. Зірка розповіла про корсет, який допомагає їй тримати себе в тонусі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі потроху виходять з карантину і я скоро повернуся на знімальний майданчик. Потрібно бути в хорошій формі.

Ці 2 місяці мені в цьому допомагала йога. Але моя спина вирішила, що цього недостатньо.

Іноді я можу простояти на кухні близько 4-5 годин в день, пекти печиво для вас і готувати сніданок\обід для сім'ї + стандартне прибирання + ношу свого 16 кілограмового синочка. Можете собі уявити цю щоденну навантаження на спину? Я думаю можете", - написала Кошмал.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків за 20 хвилин і написали безліч коментарів:

"Фото супер", "Ганнуся бажаю вам якнайшвидшого одужання спини, Будьте здорові", "Сонечко моє дороге. Без тебе життя принцеси так нудна", "А Ви народили сина?", "Фігура супер", "Будь завжди такою красивою", "Чекаю дуже 7-й сезон "Сватів"".

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