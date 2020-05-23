Українська актриса Ганна Кошмал поділилася новим спокусливим кадром

Як повідомляє Politeka.net, зірка "Сватів" спустила одяг заради пікантній фотосесії. Вона опублікувала знімок в Сториз на сторінці в Instagram.

Ганна Кошмал, яка прославилася роллю дорослої Женьки у культовому серіалі, продовжує будувати кар'єру актриси і частенько підігріває інтерес до своєї персони гарячими образами. На цей раз вона з'явилася в білих штанях, топі тілесного кольору і довгій сорочці.

Щоб підкреслити свої природні переваги, знаменитість спустила рубашу нижче плечей, оголивши декольте. Вона також сіла на підлогу і злегка зігнулась у бік камери в вишуканій позі - таку красу не сховаєш під одягом.

Раніше Ганна Кошмал зізналася, що таки дещо ховає під одягом, і розповіла, як зберігає струнку фігуру під час карантину. Актриса підняла толстовку і показала корсет, закріплений на талії. Вона заявила, що занять йогою виявилося недостатньо для підтримки спортивної форми, а корсет допомагає їй витримати велике навантаження:

"Іноді я можу простояти на кухні близько 4-5 годин в день, піч печиво для вас і готувати сніданок\обід для сім'ї + стандартне прибирання + ношу свого 16 кілограмового синочка".

Нагадаємо, Женька з "Сватів" показала свою справжню любов, рідкісне фото

А ще Politeka писала, що Женька з "Сватів" показала себе без фотошопу в звичайному житті

Також Politeka повідомляла, що Женька з "Сватів" нарешті показала підрослого сина, кумедне фото.