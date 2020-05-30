Зірка «Сватів», українська актриса Анна Кошмал вирішила розважити себе на карантині, влаштувавши прямий ефір з актрисою Владою Дедковою

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала разом з подружкою, передає Politeka.net. Актриса вирішила здивувати своїх шанувальників ще одним своїм талантом. Красуні вирішили приготувати томатний суп в прямому ефірі. Багато шанувальників готували страву разом з ними.

На фото дівчата демонструють вже приготоване блюдо. Перед ними красувалися дві тарілочки з супом. У них в руках красуються чарки.

«Ще один кулінарний прямий ефір позаду. Нам з Владою доставляє масу задоволення готувати разом з вами, сміятися і відповідати на ваші запитання», - зазначила Ганна.

За кілька годин фото Кошмал зібрало більше 22 тисяч лайків. В коментарях дівчатам залишили безліч компліментів.

«Аня і Влада спасибі вам за такий життєвий, атмосферний і класний прямий ефір. Дуже вас люблю!», «З вами можна шеф кухарем стати!», «Ммм прям слинки течуть», «Горілку п'єте?», «Красуні). Анюта, ти краще всіх», «Ганна ви дуже гарна!», - пишуть користувачі мережі.

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