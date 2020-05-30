Зірка «Сватів», українська актриса Анна Кошмал вирішила розважити себе на карантині, влаштувавши прямий ефір з актрисою Владою Дедковою
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала разом з подружкою, передає Politeka.net. Актриса вирішила здивувати своїх шанувальників ще одним своїм талантом. Красуні вирішили приготувати томатний суп в прямому ефірі. Багато шанувальників готували страву разом з ними.
На фото дівчата демонструють вже приготоване блюдо. Перед ними красувалися дві тарілочки з супом. У них в руках красуються чарки.
«Ще один кулінарний прямий ефір позаду. Нам з Владою доставляє масу задоволення готувати разом з вами, сміятися і відповідати на ваші запитання», - зазначила Ганна.
За кілька годин фото Кошмал зібрало більше 22 тисяч лайків. В коментарях дівчатам залишили безліч компліментів.
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«Аня і Влада спасибі вам за такий життєвий, атмосферний і класний прямий ефір. Дуже вас люблю!», «З вами можна шеф кухарем стати!», «Ммм прям слинки течуть», «Горілку п'єте?», «Красуні). Анюта, ти краще всіх», «Ганна ви дуже гарна!», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Анна Кошмал показала, як тримає форму на карантині. Дівчина розповіла, що займалася йогою, а також носила корсет.
Нагадаємо, що Анна Кошмал спустила косуху і засвітила спокусливі місця: "Ну, добре ж!".
Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал відірвалася з подружками, яскраві кадри: "Дівчатка такі дівчатка".
Також Politeka писала, що Анна Кошмал без білизни посвітила формами в пікантній позі: "красу не сховаєш".