Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли в сериале «Сваты», поделилась новым соблазнительным кадром

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото с новой съемки, передает Politeka.net. Девушка предстала в очень необычном образе роковой красотки. На ней было надето роскошное черное платье, которое очень дорого выглядело. Девушка смотрела в кадр и улыбалась. Ее волосы были собраны, что придало фото особой элегантности.

«Желаю Вам всего наилучшего», - подписала актриса снимок.

За 40 минут фото актрисы собрало более 10 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать ее новый образ и естественную красоту.

«Вау», «Ты красотка», «Ты всегда счастлива», «Красивая», «Твой имидж радует мой глаз», «Анютка какая ты красивая очень давно не было твоих фото, не чем любоваться. Ты такая женственная, грациозная, очень классная, оставайся такой», «Какая же вы великолепная!», «Красавица. Любимая моя актриса», «Анечка, вы как всегда самая красивая», «Вы красива как луна и как солнце вы нежна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал достаточно часто подогревает интерес к своей персоне горячими образами. Недавно она поделилась соблазнительным снимком, на котором предстала в белых штанах, топе телесного цвета и длинной рубашке.

Напомним, что Анна Кошмал задрала кофту и показала идеальные изгибы в корсете: "Будь всегда такой".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал с роскошной подружкой развлеклись в прямом эфире: «Слюнки текут».

А еще Politeka сообщала, что оторвалась с подружками, яркие кадры: "Девочки такие девочки".