Популярна київська модель Альона Омович, яку називають українською версією Кардашьян, показала розкішну фігуру в мереживі

Свіже фото модель опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в гарну бордову міні сукню з голою спиною і глибоким декольте. Вишивка прикривала самі інтимні місця, але на фото можна розгледіти частину пишних грудей красуні. Образ модель доповнила ботфордами в колір сукні. Вона спокусливо дивилася в кадр, змушуючи чоловіків червоніти.

Зазначимо, що шанувальники не змогли залишити коментарі до фото Омович, так як в сторіс відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Альона Омович поділилася дуже зухвалим знімком. Вона одягла костюм спортивного стилю, панамку і маску. Все було витримано в одній колірній гамі. Модель залишилася вірною собі, додавши пікантності фото. Вона просто спустила штани, засвітивши п'яту точку у всій красі.

Також нещодавно Омович красувалася в розкішному купальнику в леопардовий принт. Купальник був дуже тісний, тому красуня ледве втиснула туди свої неосяжні форми. Трусики у леопардовий принт вона натягнула високо на талію. Образ доповнили африканські косички на голові у моделі. В фотошопі з неї зробили справжню амазонку.

Нагадаємо, що Омович нахилилася і ледь не випустила бюст з глибокого декольте: "Розпусна дєтка".

Також Politeka писала, що Омович задерла ногу і побешкетувала в ліфті, фото зухвалості.

А ще Politeka повідомляла, що Омович помірялася гордістю з подружкою в крихітному бікіні: "Хочеться продовження".