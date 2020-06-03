Українська модель Альона Омович, яку часто порівнюють з американською зіркою Кім Кардашьян, засвітила ідеальні форми в купальнику

У себе в сторіз на сторінці в Instagram модель опублікувала неймовірної краси фото, на якому вона постала в леопардовому купальнику, передає Politeka.net.

Омович вибрала дуже тісний купальник, в який ледве втиснула свої неосяжні форми. Трусики у леопардовий принт вона натягнула високо на талію, що додало фото особливої пікантності. Дівчина стояла десь на пляжі, обливаючись водою. Вологе тіло буквально звело з розуму її шанувальників.

Раніше ми писали, що Альона Омович поділилася розкішним знімком в чорному шкіряному корсеті. Омович регулярно радує своїх шанувальників відвертими фото, вибираючи спокусливі наряди для своєї фігурки. Її величезні груди практично випадали з корсета, але це не завадило красуні позувати на камеру. За допомогою фотошопу дівчині змінили колір волосся на знімку.

Крім цього, нещодавно Омович показала жаркий образ. Дівчина одягла прозорі штани з незвичайними вирізами. Всі достоїнства красуні опинилися на виду. Образ модель доповнила чорним топом, який підкреслив її пишні форми. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним й задерла ногу, позуючи біля столика з дзеркалом.

Нагадаємо, що Омович вразила уяву міні-сукнями, які нічого не приховують: "Сподобалося?".

А ще Politeka писала, що Омович розсунула ноги в "голому" платті: "Тут дуже спекотно".

Також Politeka повідомляла, що Омович в одному топі нагнулася і блиснула пружними принадами: неможливо намилуватися.