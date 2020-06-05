Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала пишні форми у великому декольте

Зірка часто демонструє великі форми у своєму Instagram, або на сторінці одного з магазинів одягу, повідомляє Politeka.net.

На цей раз модель з'явилася в білому топі, зі спущеними бретелями. З великого вирізу ледь не вистрибнули оголені груди, проте красуню це аніскільки не бентежило, навпаки - вона навіть злегка нахилилася в камеру, щоб додати ще більшої пікантності знімку.

Тонкий ланцюжок і тату додали акценту декольте.

На стрункій талії трималася тонка спідничка в горошок. Виріз на ній оголив струнку ніжку.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Може вам варто поїсти😂😂", "Розпусна крихітка", "Кращі ❤️❤️❤️", "Така гарненька 🌸🌸🌸", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович постала в міні-сукні тілесного кольору з чорним мереживом.

Наряд був настільки коротким, що здавалося ось-ось оголить найінтимніше. Крім того, красуня застигла в інтригуючій позі: вона розставила ноги, спершись об туалетний столик

Раніше повідомлялося, що Альона Омович наділа тісний купальник, в який ледве втиснула свої неосяжні форми.

Трусики у леопардовий принт вона натягнула високо на талію, що додало фото особливої пікантності.

Дівчина стояла десь на пляжі, обливаючись водою. Вологе тіло буквально звело з розуму її шанувальників.

Нагадаємо також, що Альона Омович розбурхала видом в тонких рожевих мереживах, якими підкреслила пишні форми. Дівчина знає, як незвично виглядає її фігура, тому не соромиться її демонструвати.

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".