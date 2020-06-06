Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, любить демонструвати свої принди без ліфчика

Красуня хвалиться великими грудьми при будь-якому випадку, повідомляє Politeka.net. Так, зірка опублікувала фото, зроблене в ліфті.

Струнка красуня одягла білу маєчку, під якою не було білизни, про що свідчать характерні ознаки, що стирчать. Зверху зірка одягла косуху.

Омович зняла себе зверху, так, що її талія здавалася тоншою.

Модель підняла ніжку, засвітивши дірки на джинсах, а також білі кросівки.

Також на Альоні була маска одного з відомих брендів, яка прикрила частину обличчя.

Модель розпустила волосся і дивилася в камеру, знімаючи себе в дзеркало.

Фото вийшло досить цікавим і навіть гарячим.

Оскільки знімок був оприлюднений в сторіз, ніхто не зміг його відкрито прокоментувати.

Можливо українська знаменитість отримала масу коментарів в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Олена Омович постала в білому топі, зі спущеними бретелями. З великого вирізу ледь не вистрибнули оголені груди, проте красуню це аніскільки не бентежило, навпаки - вона навіть злегка нахилилася.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала на колінах, сидячи спиною до камери. Красуня демонструвала ідеальну фігуру і свої сідниці.

Волосся Олена зібрала у вузол, а сама дивилася в панорамне вікно на море, де над ним можна побачити хмару у вигляді серця.

Нагадаємо також, що Альона Омович позувала в шкіряному вбранні, який вирішила розкрити, виставивши напоказ неймовірні форми. При цьому вона без сорому крутиться на камеру, демонструючи кращі ракурси.

Нагадаємо, українська Кардашьян без білизни довела, що вона гаряче будь кави

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