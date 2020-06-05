Українська модель Алена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася принадами разом з подружкою

Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі, а також показати свої подружку, з якою проводить вільний час. Причому обидві красуні позували в стильних купальниках, собвсем не приховують їх гідності, повідомляє Politeka.

Так, Олена і її подруга позували в кислотно-помаранчевих бікіні, подчеркнувших їх незвичайні і стрункі фігури. При цьому сама вона акцентувала увагу на її татуювання на руках:

«Дівчата з татуюванням За/Проти?👇🏻 Хоча якщо Ви мої передплатники, то як можна писати проти😛», - написала Альона.

Шанувальники тут же відреагували:

«Проти», «Проти», «🤩🤩🤩🤩ЗА. !!!», «Відмінні красоточки😍🔥🔥», «Хто це з тобою на фото??», «Yzas😢», «Мені здається вони кінчають самі від себе, варто їм тільки в дзеркало подивитися», «Hälsa fr å n mig när du är i Kiev! @ricibra», «Бубль гум», «Гарні станочки☺», «Two train wrecks personified!😵», «Як можна настільки знівечити себе силіконовими кулями і потворними татуюваннями? Нічого живого..», «Такі худенькі... шкода мені вас було б після Мене. Хотяяяя...)».

Раніше модель, яка прославилася не звичайної стрункістю при зростанні понад 170 см, в цей раз вирішила показати, як займається доглядом за собою і своєю шкірою, щоб та мала ідеальний золотистий загар. Тим не менш, бажання перетворити себе оцінили не всі користувачі мережі.

Дівчина вирішила розповісти, що вона любить солярій, але головне знати міру. Раз на тиждень вона ходить в горизонтальний солярій з темним кремом на 200 бронзантов.

"Поясню чому солярій мені пішов на користь, а не шкоду. У мене жирна шкіра, схильна до висипань. Будь-які кошти, які мені радили, не давали потрібного ефекту. Я просто блищу як новорічна ялинка і все) а забивати пори матуючої пудри мені якось не хочеться. Солярій ж виявився ідеальним варіантом для мене".

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