Популярная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской версией Кардашьян, показала роскошную фигуру в кружеве

Свежее фото модель опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка была одета в красивое бордовое мини платье с голой спиной и глубоким декольте. Вышивка прикрывала самые интимные места, но на фото можно разглядеть часть пышной груди красотки. Образ модель дополнила ботфордами в цвет платью. Она соблазнительно смотрела в кадр, заставляя мужчин краснеть.

Отметим, что поклонники не смогли оставить комментарии к фото Омович, так как в сторис отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Алена Омович поделилась очень дерзким снимком. Она надела костюм спортивного стиля, панамку и маску. Все было выдержано в одной цветовой гамме. Модель осталась верной себе, добавив пикантности фото. Она просто спустила штаны, засветив пятую точку во всей красе.

Также недавно Омович красовалась в роскошном купальнике в леопардовый принт. Купальник был очень тесный, поэтому красотка с трудом втиснула туда свои необъятные формы. Трусики в леопардовый принт она натянула высоко на талию. Образ дополнили африканские косички на голове у модели. В фотошопе из нее сделали настоящую амазонку.

Напомним, что Омович наклонилась и едва не выронила бюст из глубокого декольте: "Распутная детка".

Также Politeka писала, что Омович задрала ногу и пошалила в лифте, фото дерзости.

А еще Politeka сообщала, что Омович померилась гордостью с подружкой в крохотном бикини: "Хочется продолжения".