Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, сильно змінилася за останній рік, після того, як розлучилася зі своїм чоловіком Муратом

Як передає Politeka.net, зірка стала виглядати набагато краще і яскравіше. Вона із задоволенням надягає відверті вбрання, а також без сорому позує в молодіжних спортивних костюмах.

Як відомо, в 2019 році Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу розлучилися після 10 років шлюбу. Цьому передували численні зради Мурата. У тому ж 2019 році стало відомо, що Лорак зустрічається з саунд-продюсером Єгором Глібом, який молодший за неї на 13 років. Варто відзначити, що у відносинах з молодим хлопцем Лорак буквально розцвіла. Вона стала ділиться в Інстаграм особистими фото, на яких виглядає щасливою і молодшою.

До речі, нещодавно Лорак, як і багато зірок, зареєструвалася в молодіжній мережі ТікТок, для якої знімає різні ролики. 41-річна красуня не соромиться демонструвати фанатам своє розкішне тіло.

Раніше ми писали, що Ані Лорак знову підігріла чутки про роман зі співаком Сергієм Лазарєвим. Дівчина поділилася спільним фото, на якому парочка стояла, притулившись один до одного щоками. Правда, Лорак в черговий раз заявила, що Лазарєв їй всього лише друг.

Нагадаємо, що Лорак похвалилася перед камерами білосніжною сукнею "нареченої": "А так гаряче".

Також Politeka писала, що спливла справжня причина розлучення Ані Лорак з Муратом: як у Гагаріної, «толку не буде».

А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак і Лазарєв перестали ховатися, кадри побачень вже в мережі: "Світиться від любові".