Популярна українська співачка Ані Лорак в черговий раз нагадала про свою «дружбу» з Сергієм Лазарєвим

Зірка, яка давно переїхала жити та працювати в Росію, поділилася новими фото у своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Лорак сфотографувалася поруч з відомим співаком Сергієм Лазарєвим під час прогулянки на природі. Обидва артиста позують в простому повсякденному одязі. На Ані стильна курточка в клітинку і чорна кепка.

Лорак і Лазарєв стоять зовсім поруч, майже торкаючись щоками. Незважаючи на численні чутки про їхній роман, у підписі до фото співачка вирішила нагадати всім, що вони просто друзі.

«Що мені дощ проливний, коли мої друзі зі мною», - згадала Лорак рядок з дитячої пісеньки.

Шанувальники знаменитостей тут же відреагували на зворушливе фото.

«Гарна пара», «Класно виглядаєте!», «Ой, які! Класного проведення часу!», «Такі кльові друзі!!!! Навіть чимось схожі!», «Як приємно дивитися, коли серед артистів є така дружба! Ви такі молодці Каролиш», «Це її чоловік?», «Кароліна, ви з Сергієм створені одне для одного - це очевидно», «Дітки Сергія схожі на Ані. Не вона йому допомогла? Якщо так. Терміново весілля, а діткам мама)», «Я рада, що ви знову разом. Ви богом створені один для одного. Ви єдине ціле», - пишуть люди.

Нагадаємо, Лорак похвалилася перед камерами білосніжною сукнею "нареченої".

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